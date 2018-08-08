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В Ростовской области под суд пойдет сбежавший в Чехию экс-полицейский из Волгодонска

В Ростовской области под суд пойдет сбежавший в Чехию экс-полицейский из Волгодонска
Бывший полицейский из Ростовской области, скрывавшийся в Чехии четыре года, предстанет перед судом. Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области в Волгодонске экстрадировали в Россию. Григорий Карлов обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Получение взятки в крупном размере».

По информации Генпрокуратуры России, будучи полицейским, подозреваемый получил через посредников примерно 1,5 миллиона рублей взяток. Суммы начальнику антикоррупционного отдела передавали за то, чтобы он не препятствовал игорному бизнесу в городе. Также Карлов не предъявлял претензий к продавцам контрафактного алкоголя. Плюс ко всему полицейский украл и продал магистральные газовые трубы и партию алкоголя почти на шесть миллионов рублей.

Как отметили в СУ СК по Ростовской области, обвиняемый сбежал, когда в отношении него возбудили уголовное дело. Его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение.

- Карлов скрывался от правосудия в Чехии, - сообщили в ведомстве. - В марте этого года его выдали России. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

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