В Ростовской области под суд пойдет сбежавший в Чехию экс-полицейский из Волгодонска



Бывший полицейский из Ростовской области, скрывавшийся в Чехии четыре года, предстанет перед судом. Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области в Волгодонске экстрадировали в Россию. Григорий Карлов обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Получение взятки в крупном размере».



По информации Генпрокуратуры России, будучи полицейским, подозреваемый получил через посредников примерно 1,5 миллиона рублей взяток. Суммы начальнику антикоррупционного отдела передавали за то, чтобы он не препятствовал игорному бизнесу в городе. Также Карлов не предъявлял претензий к продавцам контрафактного алкоголя. Плюс ко всему полицейский украл и продал магистральные газовые трубы и партию алкоголя почти на шесть миллионов рублей.



Как отметили в СУ СК по Ростовской области, обвиняемый сбежал, когда в отношении него возбудили уголовное дело. Его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение.



- Карлов скрывался от правосудия в Чехии, - сообщили в ведомстве. - В марте этого года его выдали России. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.