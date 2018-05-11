В Ростовской области почти год разыскивают 46-летнего мужчину





В Ростовской области разыскивается 46-летний житель Багаевского района Михаил Дунайцев. Он вышел из дома 26 июня 2017 года и не вернулся.



На вид мужчине - 50 лет, он среднего телосложения, голубые глаза, волосы темно-русые. Из особых примет: родинка под левым глазом.

- В день исчезновения Михаил был одет в синее спортивное трико, коричневую майку в полоску, резиновые шлепанцы, - сообщили в донском главке.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-999-471-00-91 или 02.