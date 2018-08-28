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В Ростовской области по дороге в Москву пропал житель Нальчика

В Ростовской области по дороге в Москву пропал житель Нальчика

Родные разыскивают в Ростовской области жителя Нальчика. Мужчина пропал по дороге в Москву.

Как рассказала сестра 34-летнего Рустама Юнусова, два дня назад, 27 августа, он выехал на автобусе из Нальчика. В районе Каменска-Шахтинска автобус обломался.
- Брат был подвыпивший. Он вышел из автобуса и, сказав, что дальше доберётся самостоятельно, ушёл. Свои вещи он оставил в автобусе. При нём был паспорт. Его телефон недоступен.

Узнав о пропаже близкого человека, родственники написали заявление в полицию, обзвонили больницы и морги. Родные вздохнули с облегчением, когда узнали, что там мужчины нет. Родственники надеются найти его живым и здоровым.

По словам Екатерины, её брат очень скромный и может постесняться обратиться за помощью. Кроме того, сейчас он может быть похож на бездомного.

В день исчезновения на мужчине были синие джинсы, бежевая футболка-поло, серые кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел Рустама Юнусова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону: 8-960-040-92-77 (Екатерина).

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