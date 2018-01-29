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В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус: четыре человека погибли, в том числе ребёнок

В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус: четыре человека погибли, в том числе ребёнок
В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов. Авария произошла в Белокалитвинском районе на 318-м километре трассы М-21.

49-летний водитель автобуса «Голден Дракон», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе 4-летний ребёнок.
- 14 человек пострадали в результате ДТП, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – Всего в момент происшествия в автобусе находились 31 пассажир и два водителя.

На месте аварии работают сотрудники полиции и спасатели. По данным донского управления МЧС, к ликвидации последствий аварии привлечены 35 спасателей и 13 единиц техники. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Не пострадавшие в результате аварии пассажиры на попутном транспорте доставлены в Ростов и Белую Калитву.

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