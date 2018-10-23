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В Ростовской области перевернулась легковушка: пострадала женщина-водитель

В Ростовской области перевернулась легковушка: пострадала женщина-водитель
В Ростовской области женщина пострадала, перевернувшись в иномарке. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра 25 октября на трассе Ростов - Ставрополь.

По предварительным данным, женщина-водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением и вылетела в кювет. После этого легковушка перевернулась на крышу.

- В результате происшествия пострадала владелица иномарки, - сообщили в пресс-службе ДПЧС Ростовской области. - Медики доставили ее на скорой в Егорлыкскую ЦРБ.

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах автомобилистов просят соблюдать правила безопасности.

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