В Ростовской области перевернулась легковушка: пострадала женщина-водитель



В Ростовской области женщина пострадала, перевернувшись в иномарке. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра 25 октября на трассе Ростов - Ставрополь.



По предварительным данным, женщина-водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением и вылетела в кювет. После этого легковушка перевернулась на крышу.



- В результате происшествия пострадала владелица иномарки, - сообщили в пресс-службе ДПЧС Ростовской области. - Медики доставили ее на скорой в Егорлыкскую ЦРБ.



В связи с ухудшением погодных условий на дорогах автомобилистов просят соблюдать правила безопасности.