В Ростовской области перевернулась иномарка: пострадали водитель и 14-летняя девочка



В Ростовской области перевернулась иномарка: пострадали водитель и 14-летняя девочка. ДТП случилось днем 9 июля на 61-м километре трассы Морозовск - Цимлянск.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 36-летний водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.



– В результате аварии пострадали и были госпитализированы водитель легковушки и его 14-летняя пассажирка, – отметили в Донском главке.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.