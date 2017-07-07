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В Ростовской области перевернулась иномарка: пострадали водитель и 14-летняя девочка

В Ростовской области перевернулась иномарка: пострадали водитель и 14-летняя девочка
В Ростовской области перевернулась иномарка: пострадали водитель и 14-летняя девочка. ДТП случилось днем 9 июля на 61-м километре трассы Морозовск - Цимлянск.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 36-летний водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

– В результате аварии пострадали и были госпитализированы водитель легковушки и его 14-летняя пассажирка, – отметили в Донском главке.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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