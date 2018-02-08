В Ростовской области перевернулась иномарка: есть пострадавшие



В Ростовской области перевернулась иномарка, есть пострадавшие. Авария произошла 9 февраля около 11 часов на 13-м километре трассы Ростов - Таганрог.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 34-летний водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и допустил опрокидывание транспортного средства.



- В результате ДТП пострадали водитель и 34-летний пассажир иномарки, - добавили в ведомстве. – С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.