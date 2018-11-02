В Ростовской области перед судом предстанут муж и жена, задушившие троих человек



Наталья Палаткина

В Ростовской области перед судом предстанут муж и жена, которые задушили троих человек. Наталью и Александра Палаткиных обвиняют по статьям «Убийство» и «Разбой».



По версии следствия, 5 июля 2017 года экс-супруги вместе с одноклассницей Натальи – Верой Кравец – отправились за город. Возле водоема в Родионово-Несветайском районе муж и жена вытащили женщину из машины и задушили ремнем от брюк. После этого они забрали у погибшей 45 тысяч. Труп они спрятали в камышах.



Злоумышленников задержали спустя несколько дней. Уже в ходе следствия стало известно, что экс-супруги ранее уже совершали подобные преступления. В апреле 2017 года они уговорили свою знакомую съездить с ними к целительнице. В результате они вывезли ничего не подозревающую женщину в безлюдное место в Аксайском районе. Здесь они напали на несчастную и также задушили ее. Они присвоили 300 тысяч, которые принадлежали убитой. Кроме того, в августе 2016 Наталья Палаткина задушила знакомого, чтобы не возвращать долг - 50 тысяч рублей.



В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.