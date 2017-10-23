В Ростовской области пенсионерка задушила напавшую на неё бешеную лису



В Кашарском районе Ростовской области пенсионерка задушила напавшую на неё бешеную лису.



Женщина работала в огороде, когда на неё неожиданно напала хищница. Хозяйке пришлось обороняться. Она схватила животное и задушила его.



Специалисты областной ветеринарной лаборатории диагностировали у убитой лисы бешенство. От этого же заболевания в Белой Калитве пала годовалая немецкая овчарка. Хозяин сообщил ветеринарам, что его собака странно себя ведёт. На протяжении трёх дней питомец проявлял агрессию, грыз землю, отказывался от еды и питья. Ветеринары изолировали пса и взяли его под наблюдение. Через три дня животное пало.

- В настоящее время в неблагополучных пунктах проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.



Случаи бешенства в Белой Калитве и Кашарах стали семнадцатым и восемнадцатым, зарегистрированными в Ростовской области с начала года.