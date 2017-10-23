Авторизация

Регистрация


  • USD 57.61
  • EUR 67.77
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области пенсионерка задушила напавшую на неё бешеную лису

В Ростовской области пенсионерка задушила напавшую на неё бешеную лису
В Кашарском районе Ростовской области пенсионерка задушила напавшую на неё бешеную лису.

Женщина работала в огороде, когда на неё неожиданно напала хищница. Хозяйке пришлось обороняться. Она схватила животное и задушила его.

Специалисты областной ветеринарной лаборатории диагностировали у убитой лисы бешенство. От этого же заболевания в Белой Калитве пала годовалая немецкая овчарка. Хозяин сообщил ветеринарам, что его собака странно себя ведёт. На протяжении трёх дней питомец проявлял агрессию, грыз землю, отказывался от еды и питья. Ветеринары изолировали пса и взяли его под наблюдение. Через три дня животное пало.
- В настоящее время в неблагополучных пунктах проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Случаи бешенства в Белой Калитве и Кашарах стали семнадцатым и восемнадцатым, зарегистрированными в Ростовской области с начала года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.