В Ростовской области пенсионерка вышла из больницы и пропала



На Дону бесследно исчезла 80-летняя женщина. Жительница Новошахтинска вышла из больницы и пропала.



Анна Ивановна Черновол покинула медучреждение около 10 часов утра 21 ноября. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Родственники обратились за помощью в розыске пенсионерки к волонтёрам. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что в день пропажи Анна Ивановна была одета в халат телесного цвета, серое пальто, чёрную шапку, обута в чёрные сапоги.

- Пропавшая нуждается в медицинской помощи, - уточнили в отряде. – Возможна потеря памяти.



Рост пенсионерки - около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. С собой у женщины было пенсионное удостоверение.



Всех, кто видел Анну Ивановну Черновол или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.