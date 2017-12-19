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В Ростовской области пенсионер погиб от рук любовницы, ради которой бросил семью

В Ростовской области пенсионер погиб от рук любовницы, ради которой бросил семью
В Ростовской области пенсионер погиб от рук любовницы, ради которой бросил семью. ЧП произошло в поселке Аюта, на улице Первый Квартал, 20 декабря ночью, сообщает DonDay Шахты.

60-летний мужчина вместе с сожительницей распивали спиртное. В какой-то момент между любовниками вспыхнул скандал. Разозлившись, 56-летняя женщина ударила ножом своего избранника. Смертельно ранив спутника жизни, пенсионерка не вызвала «скорую», а нашла занятие получше - продолжила выпивать. Примерно в 9 часов утра истекающего кровью мужчину увидела соседка. Она и позвонила врачам.

- На место ЧП приехали медики, но от помощи пара отказалась, - отметил источник. – Тогда соседка сожителей позвонила полицейским. Правоохранители прибыли на вызов и обнаружили, что пострадавший умер.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Она может получить наказание в виде восьми лет тюрьмы. Отметим, что ради любовницы шахтинец бросил семью, в которой прожил около 20 лет.

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