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В Ростовской области пассажира, вышедшего из автобуса, сбил автомобиль

В Ростовской области пассажира, вышедшего из автобуса, сбил автомобиль
В Ростовской области пассажира, вышедшего из автобуса, сбил автомобиль. ДТП случилось в Белой Калитве 22 ноября.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель остановил транспорт по просьбе пассажиров в неположенном месте. Один из покинувших автобус пассажиров хотел перебежать на другую сторону дороги, но как раз в этот момент мимо проезжала легковушка. Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать и затормозить. В итоге мужчина попал под колеса этого автомобиля.

- Машины на этом участке едут под спуск с бешеной скоростью, - отметил один из местных жителей. - По-хорошему там нужно поставить фонари и светофор.

В настоящее время пешеходу ничего не угрожает. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте.

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