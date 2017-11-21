В Ростовской области пассажира, вышедшего из автобуса, сбил автомобиль



В Ростовской области пассажира, вышедшего из автобуса, сбил автомобиль. ДТП случилось в Белой Калитве 22 ноября.



Как рассказали свидетели происшествия, водитель остановил транспорт по просьбе пассажиров в неположенном месте. Один из покинувших автобус пассажиров хотел перебежать на другую сторону дороги, но как раз в этот момент мимо проезжала легковушка. Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать и затормозить. В итоге мужчина попал под колеса этого автомобиля.



- Машины на этом участке едут под спуск с бешеной скоростью, - отметил один из местных жителей. - По-хорошему там нужно поставить фонари и светофор.



В настоящее время пешеходу ничего не угрожает. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте.