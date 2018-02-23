В Ростовской области пассажир едва не задушил таксиста



В Ростовской области пассажир едва не задушил таксиста. Инцидент произошел 22 февраля в хуторе Широко-Атамановский Морозовского района.



По информации издания DonDay.ru, водитель такси отвез своего 42-летнего клиента по указанному адресу. Когда транспортное средство остановилось, пассажир достал шнурок и начал им душить шофера. Мужчина чудом отбился от нападения. Тогда злоумышленник выскочил из автомобиля и сбежал в неизвестном направлении, тем не менее, в скором времени его удалось задержать.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - отметил инсайдер.