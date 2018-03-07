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В Ростовской области парень украл золотую цепочку у молодого человека во время драки

В Ростовской области парень украл золотую цепочку у молодого человека во время драки
В Ростовской области парень украл золотую цепочку у молодого человека во время драки. Происшествие случилось 7 марта в одном из ночных клубов Волгодонска.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, два 25-летних молодых человека поссорились, находясь в баре. Конфликтовать они продолжили на улице. Один из них начал бить второго. В этот момент у одного из кармана выпала золотая цепочка, которую схватил очевидец драки. С украшением он скрылся.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в ведомстве.

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