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В Ростовской области парень украл из гаража автозапчасти и продал их на рынке

В Ростовской области парень украл из гаража автозапчасти и продал их на рынке
В Ростовской области парень украл из гаража автозапчасти и продал их на рынке. Злоумышленника задержали 4 января в Новочеркасске.

28-летний молодой человек повредил замок и проник в гаражное помещение местного жителя. Он похитил автомобильные запчасти, которые через некоторое время продал на одном из рынков в городе Шахты. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

- Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли украденное имущество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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