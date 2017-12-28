В Ростовской области парень украл из гаража автозапчасти и продал их на рынке



В Ростовской области парень украл из гаража автозапчасти и продал их на рынке. Злоумышленника задержали 4 января в Новочеркасске.



28-летний молодой человек повредил замок и проник в гаражное помещение местного жителя. Он похитил автомобильные запчасти, которые через некоторое время продал на одном из рынков в городе Шахты. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.



- Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли украденное имущество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

