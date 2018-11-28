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В Ростовской области парень три дня издевался над женщиной, пока та не умерла 

В Ростовской области парень три дня издевался над женщиной, пока та не умерла 
В Волгодонске проавоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве сожительницы. Женщина скончалась 29 ноября.

По данным следствия, 29-летний парень на протяжении трёх дней периодически избивал 37-летнюю дончанку. Находясь у себя дома, он бил её по голове, груди и конечностям, предположительно, кулаками. От полученных травм женщина умерла.

- В данный момент подозреваемый находится под стражей, - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть по неосторожности.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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