В Ростовской области парень совершил разбойное нападение на библиотеку



В Ростовской области парень совершил разбойное нападение на женщину-библиотекаря. Злоумышленника удалось задержать 11 апреля, тогда как происшествие случилось 22 марта в селе Масаловка Каменского района Ростовской области.



По предварительным данным, нападение на 45-летнюю сотрудницу библиотеки произошло во время перерыва. В этот момент в учреждение зашел 28-летний парень. Осмотревшись, он понял, что в помещении никого нет. Молодой человек достал кухонный нож и приставил к горлу женщины. Злоумышленник требовал у несчастной деньги.



Преступника спугнул проходивший мимо мужчина.



- Парня задержали 11 апреля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».