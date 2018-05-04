Авторизация

Регистрация


  • USD 63.01
  • EUR 75.04
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области парень пытался уехать из села на чужой иномарке

В Ростовской области парень пытался уехать из села на чужой иномарке
Житель Ростовской области пытался выехать из села на чужом автомобиле. Происшествие случилось 7 мая в Николаевке Неклиновского района.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, подозреваемый зашел во двор частного дома. Злоумышленник заметил, что дверь машины, стоящей во дворе, не заперта. Он беспрепятственно сел авто и отправился кататься на чужой «Ауди А-100». Хозяин поспешил обратиться к стражам порядка, когда увидел, что машины нет на месте.

- 24-летнего злоумышленника задержали, когда он выезжал из села, - рассказали в ведомстве. - В отношении таганрожца возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее молодой человек привлекался к ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Иномарку вернули законному владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.