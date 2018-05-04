В Ростовской области парень пытался уехать из села на чужой иномарке



Житель Ростовской области пытался выехать из села на чужом автомобиле. Происшествие случилось 7 мая в Николаевке Неклиновского района.



По информации пресс-службы регионального управления МВД, подозреваемый зашел во двор частного дома. Злоумышленник заметил, что дверь машины, стоящей во дворе, не заперта. Он беспрепятственно сел авто и отправился кататься на чужой «Ауди А-100». Хозяин поспешил обратиться к стражам порядка, когда увидел, что машины нет на месте.



- 24-летнего злоумышленника задержали, когда он выезжал из села, - рассказали в ведомстве. - В отношении таганрожца возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее молодой человек привлекался к ответственности за аналогичное преступление и кражу.



Иномарку вернули законному владельцу.