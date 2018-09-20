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В Ростовской области парень на иномарке сбил мужчину с ребенком

В Ростовской области парень на иномарке сбил мужчину с ребенком
В Ростовской области парень на иномарке сбил мужчину с ребенком. Авария произошла 21 сентября около 20:00 в Волгодонске.

21-летний водитель «Митсубиси Лансер» ехал по дороге на улице Морской, в районе дома № 132. В этот момент по пешеходному переходу шли 29-летний мужчина и 7-летний мальчик. Автомобилист не успел затормозить и сбил местных жителей.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Мужчину и ребенка госпитализировали.

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