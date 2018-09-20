В Ростовской области парень на иномарке сбил мужчину с ребенком



В Ростовской области парень на иномарке сбил мужчину с ребенком. Авария произошла 21 сентября около 20:00 в Волгодонске.



21-летний водитель «Митсубиси Лансер» ехал по дороге на улице Морской, в районе дома № 132. В этот момент по пешеходному переходу шли 29-летний мужчина и 7-летний мальчик. Автомобилист не успел затормозить и сбил местных жителей.



- В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Мужчину и ребенка госпитализировали.