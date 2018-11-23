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В Ростовской области отчим ударил ножом в сердце своего пасынка

В Ростовской области отчим ударил ножом в сердце своего пасынка
В Красном Сулине следователи задержали мужчину по подозрению в убийстве. У себя в квартире на улице Сулинской он убил своего пасынка. Трагедия произошла 24 ноября.

По версии следствия, 27-летний молодой человек пришёл в гости к своей матери и её сожителю. Во время застолья они выпивали. В какой-то момент между молодым человеком и 39-летним отчимом вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил им парня прямо в сердце. Пострадавший истёк кровью и скончался.

Правоохранители практически сразу задержали подозреваемого. Он полностью признал свою вину.

- Следователем решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Все обстоятельство произошедшего сейчас устанавливаются.

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