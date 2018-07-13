В Ростовской области от удара молнии погибла 25-летняя девушка



Шокирующий своей трагичностью случай произошёл в городе Шахты. 14 июля от удара молнии погибла 25-летняя девушка, ещё пять человек пострадали.



В жаркий выходной день девушка в компании своих друзей отдыхала у водоёма РККА. К вечеру погода испортилась. Небо затянуло тучами, поднялся сильный ветер, и хлынул дождь. Молодые люди попытались спрятаться от разбушевавшейся непогоды под деревом. Это решение оказалась роковым. Когда они были в шаге от дерева, ствол поразила молния. От удара током девушка умерла мгновенно. Четверо ее друзей получили ожоги, ещё один молодой человек потерял сознание, пишет DonDay Шахты.



На место приехала скорая помощь. Девушке, к сожалению, помочь уже было невозможно. Было необходимо, не теряя времени, спасать остальных. Медики откачали молодого человека, проведя реанимационные действия. Его и остальных пострадавших госпитализировали.



По словам специалистов, пострадавшие должны все время находиться под наблюдением врачей, поскольку их состояние может ухудшиться через время.



Добавим, что, по словам друзей, погибшая была беременна.



Как утверждают специалисты, смерть в результате поражения молнией наступает почти мгновенно от остановки сердца. Во время грозы наиболее опасны участки у водоемов.