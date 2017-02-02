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В Ростовской области от отравления угарным газом умерла женщина и её 8-летняя внучка

В Ростовской области от отравления угарным газом умерла женщина и её 8-летняя внучка

В Красносулинском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти 60-летней женщины и ее 8-летней внучки.

Тела пенсионерки и девочки были обнаружены в частном доме в хуторе Платово.
- По предварительным данным причиной смерти хозяйки дома и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Известно, что пенсионерка и девочка жили вдвоём. Родители школьницы уехали на заработки в другой регион.

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