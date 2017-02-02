В Ростовской области от отравления угарным газом умерла женщина и её 8-летняя внучка





В Красносулинском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти 60-летней женщины и ее 8-летней внучки.



Тела пенсионерки и девочки были обнаружены в частном доме в хуторе Платово.

- По предварительным данным причиной смерти хозяйки дома и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка.



В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.



Известно, что пенсионерка и девочка жили вдвоём. Родители школьницы уехали на заработки в другой регион.