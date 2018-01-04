Авторизация

Регистрация


  • USD 56.87
  • EUR 67.88
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области осудили руководителя стройфирмы, присвоившего 10 млн рублей при строительстве детсада

В Ростовской области осудили руководителя стройфирмы, присвоившего 10 млн рублей при строительстве детсада
В Ростовской области за мошенничество осудили директора строительной фирмы. Руководитель «ДонСпецСтроя» Андрей Шмелев присвоил 10 миллионов рублей при строительстве детского сада. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Судом установлено, что с ноября 2014 года по сентябрь 2015-го Шмелев возглавлял фирму фактически через подставное лицо. Тогда «ДонСпецСтрой» заключил соглашение на строительство детского сада в Шахтах на 160 мест. Новый объект за 127 миллионов рублей должны были возвести до 31 октября 2015 года.
Номинальный руководитель подписал договор, но стройку так и не завершили. Однако деньги были перечислены на расчетный счет организации. В свой карман Шмелев положил 10 миллионов рублей.

- Шахтинский городской суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры донского региона. - Также осужденный выплатит штраф в размере 100 000 рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.