В Ростовской области осудили руководителя стройфирмы, присвоившего 10 млн рублей при строительстве детсада



В Ростовской области за мошенничество осудили директора строительной фирмы. Руководитель «ДонСпецСтроя» Андрей Шмелев присвоил 10 миллионов рублей при строительстве детского сада. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Судом установлено, что с ноября 2014 года по сентябрь 2015-го Шмелев возглавлял фирму фактически через подставное лицо. Тогда «ДонСпецСтрой» заключил соглашение на строительство детского сада в Шахтах на 160 мест. Новый объект за 127 миллионов рублей должны были возвести до 31 октября 2015 года.

Номинальный руководитель подписал договор, но стройку так и не завершили. Однако деньги были перечислены на расчетный счет организации. В свой карман Шмелев положил 10 миллионов рублей.



- Шахтинский городской суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры донского региона. - Также осужденный выплатит штраф в размере 100 000 рублей.