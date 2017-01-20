В Ростовской области осудили отчима, насиловавшего свою 13-летнюю падчерицу



В Ростовской области осудили 38-летнего мужчину, насиловавшего свою 13-летнюю падчерицу.



Изнасилование произошло в хуторе Гусев Чертковского района весной 2016 года, сообщает DonDay.ru.

- С марта по май 2016 года 38-летний сожитель матери, угрожая девочке-подростку убийством, несколько раз в изощренной форме вступал с ней в сексуальную связь, - сообщили в прокуратуре Чертковского района. - Несовершеннолетняя рассказывала про ужасные вещи, которые с ней делал отчим, брату и подруге.



Школьница боялась рассказывать маме о происходящем. Правда стала известна лишь тогда, когда девочке стало плохо на уроке. У неё заболел живот и стало тошнить. На осмотре у педиатра ребенок со слезами на глазах признался, что её насиловал отчим. При чем несколько раз.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное с угрозой убийством» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное с угрозой убийством».



Суд назначил извращенцу наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.