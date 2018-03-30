В Ростовской области осудили мужчину за сексуальное насилие над ребёнком

В Шолоховском районе Ростовской области вынесли приговор местному жителю за сексуальное насилие над 13-летней девочкой.



В ходе расследования было установлено, что пьяный 53-летний мужчина в июле 2017 года совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своего знакомого. О случившемся девочка рассказала родителям, а они заявили в полицию.



Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера».

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.