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В Ростовской области осудили мужчину, укравшего трехлитровую банку с мелочью

В Ростовской области осудили мужчину, укравшего трехлитровую банку с мелочью
Донецкий городской суд Ростовской области признал вину мужчины, укравшего трёхлитровую банку, набитую мелочью.

Выяснилось, что мужчина один находился в квартире своей знакомой и зашёл в зал. Там вор стал осматривать шифоньер. К своей радости, он нашёл в нем стеклянную банку, доверху набитую десятирублевыми монетами. Причём она была закатана металлической крышкой.

Мужчина взял на кухне открывашку и с ее помощью открыл банку. Из баллона он достал 15 000 рублей и скрылся. Свою добычу воришка потратил на собственные нужды.

Когда хозяйка квартиры пришла домой и обнаружила пропажу, она обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника удалось поймать.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе суда.

Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных исправительных работ. К тому же с подсудимого взыскали 15 000 рублей ущерба, который он нанёс потерпевшей.

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