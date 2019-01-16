В Ростовской области осудили мужчину, укравшего трехлитровую банку с мелочью



Донецкий городской суд Ростовской области признал вину мужчины, укравшего трёхлитровую банку, набитую мелочью.



Выяснилось, что мужчина один находился в квартире своей знакомой и зашёл в зал. Там вор стал осматривать шифоньер. К своей радости, он нашёл в нем стеклянную банку, доверху набитую десятирублевыми монетами. Причём она была закатана металлической крышкой.



Мужчина взял на кухне открывашку и с ее помощью открыл банку. Из баллона он достал 15 000 рублей и скрылся. Свою добычу воришка потратил на собственные нужды.



Когда хозяйка квартиры пришла домой и обнаружила пропажу, она обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника удалось поймать.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе суда.



Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных исправительных работ. К тому же с подсудимого взыскали 15 000 рублей ущерба, который он нанёс потерпевшей.