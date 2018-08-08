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В Ростовской области осудили мужчину, ударившего приятеля ножом

В Ростовской области осудили мужчину, ударившего приятеля ножом
С Ростовской области Морозовский суд признал виновным мужчину, который избил и несколько раз ударил ножом своего приятеля. Токарева обвиняли в причинении тяжкого время здоровью.

Судом установлено, что Токарев вместе со своим знакомым употреблял алкоголь. В ходе вечера между ними возник конфликт. В результате подсудимый несколько раз ударил мужчину кулаком по голове, а затем нанес множественные ранения ножом.

Решением суда Токарев был признан виновным. Ему назначили 4 года и 4 месяца лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии.

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