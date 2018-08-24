В Ростовской области осудили мужчину, ударившего ножом своего приятеля



Жителю Ростовской области, ударившему ножом приятеля, вынесли обвинительный приговор. Ему назначили восемь лет в колонии строгого режима.



По информации пресс-службы Южного СУТ СК, в феврале 2016 года двое мужчин выпивали в пункте технического обслуживания железнодорожной станции Ростов-Главный. Внезапно между ними возникла ссора. Быстро перепалка переросла в драку.



В какой-то момент один из мужчин взял кухонный нож и ударил им своего оппонента в область лица, шеи и туловища. От полученных травм он впоследствии скончался.



- Приговором Железнодорожного районного суда города подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе. - Приговор вступил в законную силу.