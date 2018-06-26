Авторизация

Регистрация


  • USD 63.14
  • EUR 73.60
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области осудили мужчину, убившего стулом местного жителя

В Ростовской области осудили мужчину, убившего стулом местного жителя
Ростовский областной суд вынес приговор Александру П. Его судили за разбой, совершенный с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище, и убийство.

По данным следствия, в ночь на 9 мая 2017 года подсудимый через окно проник в квартиру потерпевшего. После этого он несколько раз ударил хозяина жилища стулом с металлическими ножками. Получив тяжелые травмы головы, потерпевший скончался.

Мотивом преступника было имущество погибшего. В итоге он нашел только блок сигарет и денежные средства на общую сумму 400 рублей.

– Приговором суда Александр П. признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.