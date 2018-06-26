В Ростовской области осудили мужчину, убившего стулом местного жителя



Ростовский областной суд вынес приговор Александру П. Его судили за разбой, совершенный с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище, и убийство.



По данным следствия, в ночь на 9 мая 2017 года подсудимый через окно проник в квартиру потерпевшего. После этого он несколько раз ударил хозяина жилища стулом с металлическими ножками. Получив тяжелые травмы головы, потерпевший скончался.



Мотивом преступника было имущество погибшего. В итоге он нашел только блок сигарет и денежные средства на общую сумму 400 рублей.



– Приговором суда Александр П. признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.



Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.