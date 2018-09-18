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В Ростовской области осудили мужчину, расправившегося с другом во время рыбалки

В Ростовской области осудили мужчину, расправившегося с другом во время рыбалки
В Таганроге осудили 46-летнего мужчину, расправившегося с другом во время рыбалки. Григорий Платонов обвинялся по статье «Убийство».

По данным прокуратуры Ростовской области, происшествие случилось еще в июне 2018 года. Платонов и его товарищ отправились на рыбалку. Дончане взяли с собой алкоголь и, как это бывает, решили выпить за удачную ловлю. В какой-то момент между товарищами возникла ссора, которая переросла в драку. В пылу гнева Платонов схватил табурет и начал избивать приятеля. От полученных травм мужчина умер на месте. Платонов, поняв, что натворил, решил избавиться от тела. Он погрузил труп в лодку, вывез и выбросил в воду. Злоумышленника в скором времени задержали.

В отношении Платонова было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Таганрогский городской суд приговорил злоумышленника к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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