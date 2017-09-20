В Ростовской области осудили главбуха детского сада за кражу около 5 млн рублей



В Ростовской области осудили главбуха детского сада за кражу около 5 млн рублей. В Зернограде Елена Скрипка, имея доступ к электронной подписи своего начальника, оформляла и представляла в кредитное учреждение подложные платежные реестры. В результате главный бухгалтер детского сада присвоила более 4,7 миллиона рублей, которые были выделены на зарплаты сотрудникам муниципального учреждения.



- Суд признал Скрипку виновной в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере», - отметили в прокуратуре Ростовской области. – Она приговорена к лишению свободы в колонии общего поселения сроком на один год и шесть месяцев.



Суд обязал женщину выплатить муниципальному образованию сумму причиненного ею ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.