В Ростовской области осудили 19-летнего парня за интимную связь с 15-летней девушкой



В Ростовской области осудили 19-летнего парня за интимную связь с 15-летней девушкой. Местный житель Каменска-Шахтинского признан виновным в совершении преступления по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».



В результате интимных отношений с 19-летним парнем 15-летняя девушка забеременела. На суде в Каменске-Шахтинском молодой человек полностью признал свою вину.



- Местный житель приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Ранее молодой человек неоднократно был судим.