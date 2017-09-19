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В Ростовской области осудили 19-летнего парня за интимную связь с 15-летней девушкой

В Ростовской области осудили 19-летнего парня за интимную связь с 15-летней девушкой
В Ростовской области осудили 19-летнего парня за интимную связь с 15-летней девушкой. Местный житель Каменска-Шахтинского признан виновным в совершении преступления по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

В результате интимных отношений с 19-летним парнем 15-летняя девушка забеременела. На суде в Каменске-Шахтинском молодой человек полностью признал свою вину.

- Местный житель приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Ранее молодой человек неоднократно был судим.

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