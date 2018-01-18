В Ростовской области около месяца разыскивают 22-летнюю девушку



В Ростовской области около месяца разыскивают 22-летнюю девушку. Анастасия Доброгорская 24 декабря ушла из своего дома в районе рынка «Уют» около 16.00, и до сих пор о ней ничего не известно.



На вид девушке - 20-25 лет, худощавое телосложение, рост - 160 сантиметров, светлые длинные волосы.



В день исчезновения Анастасия была одета в желтую парку, черную шапку с номером 23. На ногах – бежевые кроссовки.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефону: 8-919-872-92-31.