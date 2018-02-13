В Ростовской области обиженный мужчина ударил ножом своего приятеля



В Ростовской области обиженный мужчина ударил ножом своего приятеля. Злоумышленника задержали 14 февраля в Гуково.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, четверо мужчин выпивали в квартире одного из домов на улице Подбельского. В какой-то момент между двумя из них возникла ссора. 34-летнего гуковчанина оскорбили слова приятеля, после чего он взял кухонный нож и ударил им в шею своего оппонента.



– Раны оказались несмертельными и, благодаря вовремя оказанной помощи пострадавшего удалось спасти, - добавили в донском главке. – В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.