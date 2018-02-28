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В Ростовской области несколько недель разыскивают девушку

В Ростовской области несколько недель разыскивают девушку
Разыскивается жительница города Батайска, 28-летняя Анастасия Сердюкова, которая ушла из дома, и до сих пор о ней ничего не известно.

На вид ей - 26-28 лет, среднего телосложения, рост - 160-165 сантиметров. В день исчезновения Анастасия была одета в коричневый пуховик, черные лосины с белыми полосками, коричневую футболку, на голове - вязаная шапка светло-бежевого цвета, на ногах - дутые коричневые полусапоги на липучках. Особые приметы: отсутствует зуб на верхней челюсти справа.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, просьба сообщить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00, 8-938-109-52-14.

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