В Ростовской области неизвестные взломали и обокрали 5 автомобилей



В Ростовской области неизвестные взломали и обокрали пять автомобилей. Происшествие случилось 29 сентября ночью в Каменске-Шахтинском.



По словам очевидцев, автомобили стояли во дворе многоэтажного дома. Утром хозяин вышел и заметил, что стекла разбиты, а из машин украдены техника и вещи.



Кроме того, подобные случаи повторились еще в трех районах Каменска-Шахтинского. При этом только один взлом не закончился кражей.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факты повреждения автомобилей. По факту случившегося проводится проверка.