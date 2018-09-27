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В Ростовской области неизвестные взломали и обокрали 5 автомобилей

В Ростовской области неизвестные взломали и обокрали 5 автомобилей
В Ростовской области неизвестные взломали и обокрали пять автомобилей. Происшествие случилось 29 сентября ночью в Каменске-Шахтинском.

По словам очевидцев, автомобили стояли во дворе многоэтажного дома. Утром хозяин вышел и заметил, что стекла разбиты, а из машин украдены техника и вещи.

Кроме того, подобные случаи повторились еще в трех районах Каменска-Шахтинского. При этом только один взлом не закончился кражей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факты повреждения автомобилей. По факту случившегося проводится проверка.

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