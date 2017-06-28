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В Ростовской области неизвестные сожгли комбайн

В Ростовской области неизвестные сожгли комбайн
В Ростовской области неизвестные сожгли комбайн «Вектор». ЧП произошло в ночь с 28 на 29 июня в населенном пункте Новоцимлянская Цимлянского района.

- Сельхозтехника полыхала на площади 30 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут. К счастью, никто не пострадал. В тушении принимали участие 12 человек личного состава с привлечением двух единиц техники.

Стоит отметить, что комбайн данной модели стоит около 2,5 миллиона рублей. «Вектор» создан специально для удовлетворения потребностей средних и небольших фермерских хозяйств, коих в России большинство в нынешних экономических реалиях. Модель Vector-410 является готовым и оптимальным решением именно для полей небольшой площади. При средней сезонной наработке в 750 га, невысокой стоимости владения, достойных показателях экономичности эта сельхозмашина является на сегодняшний день наиболее эффективным и актуальным средством для решения задач малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса.

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