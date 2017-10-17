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В Ростовской области неизвестные распилили банкомат Сбербанка и украли деньги

В Ростовской области неизвестные распилили банкомат Сбербанка и украли деньги
В Милютинском районе Ростовской области неизвестные распилили банкомат и украли деньги.

Кража произошла в ночь с 17 на 18 октября в станице Селивановской, сообщает DonDay.ru. По предварительной информации, злоумышленники повредили устройство бензопилой, установленное в магазине, достали оттуда кассету с деньгами и скрылись.

Сейчас ведётся розыск преступников. Сумма ущерба устанавливается. Помощь правоохранительным органам оказывают сотрудники службы безопасности банка.

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