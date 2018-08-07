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В Ростовской области неизвестные до смерти избили 42-летнего мужчину

В Ростовской области неизвестные до смерти избили 42-летнего мужчину
В Ростовской области неизвестные до смерти избили 42-летнего мужчину. Происшествие случилось 7 августа в станице Мечетинской.

По информации издания DonDay.ru, Эдуард Д. на улице повздорил с компанией нетрезвых мужчин. Они начали ссориться, и тогда новые знакомые начали избивать пострадавшего. Эдуарда били до тех пор, пока он не умер. Осознав, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленники сбежали с места происшествия.

- Правоохранители устанавливают все детали случившегося, - отметил источник. – Ведется розыск подозреваемых.

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