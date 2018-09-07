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В Ростовской области насмерть сбили 63-летнего пешехода

В Ростовской области насмерть сбили 63-летнего пешехода
В Ростовской области в селе Покровское ВАЗ насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 8 сентября около 21 часа на улице Ленина.

По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением, в результате чего сбил пожилого мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

– В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 63-летний мужчина. В данный момент по факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД.

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