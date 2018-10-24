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В Ростовской области нашли живой пропавшую школьницу

В Ростовской области нашли живой пропавшую школьницу
Пропавшую в Ростовской области 17-летнюю девушку нашли живой. Алена Ж. пропала 22 октября в Миллерово.

Когда даже на следующий день ученица 9-го класса не вернулась домой, а на звонки не отвечала, родители забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию. Правоохранители разместили ориентировку с приметами девушки и стали прочесывать улицы и опрашивать ее знакомых.

Спустя несколько дней после поисков, Алена нашлась.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она дома с родителями.

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