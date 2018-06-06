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В Ростовской области нашли тело утонувшего 23-летнего парня

В Ростовской области нашли тело утонувшего 23-летнего парня
В Ростовской области нашли тело утонувшего 23-летнего парня. Погибшего обнаружили 5 июня в хуторе Правда Красносулинского района.

Труп парня нашли в речке местные жители. Они сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители передали тело на экспертизу. Отмечается, что труп сильно разложился. Вероятно, молодой человек утонул давно.

- Погибшим оказался 23-летний житель города Шахты, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. – Тело парня было обнаружено без признаков насильственной смерти.

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