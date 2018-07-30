В Ростовской области нашли тело 26-летнего парня



На Дону в посадке нашли тело 26-летнего парня. Вадима К. из Целинского района родственники искали несколько суток, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.



Известно, что 30 июля молодой человек собирался поехать на машине в Ростов. Парню нужно было забрать в донской столице диплом. Однако в университете его не было. Когда телефон Вадима оказался отключен, родные забили тревогу.



Днем 1 августа стало известно, что тело мертвого парня нашли в посадке. Рядом с ним стояла машина. Что стало причиной гибели дончанина предстоит выяснить специалистам.