В Ростовской области нашли мёртвой 29-летнюю азовчанку, пропавшую в конце января





В Ростовской области нашли мёртвой 29-летнюю жительницу Азова Александру Соловьеву, пропавшую больше двух недель назад.



Замерзшее тело девушки обнаружили полицейские в Азовском районе в лесополосе вблизи съезда с просёлочной дороги.

- В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили тело пропавшей без вести девушки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время по данному факту проводится проверка.



Рядом с мёртвой девушкой были обнаружены её личные вещи и паспорт на имя пропавшей Александры Соловьёвой.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы и процедура опознания, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Видимых следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено, однако точную причину её смерти установит экспертиза. По информации источника, тело сильно промерзло, судя по всему, смерть девушки наступило достаточно давно.

Напомним, Александра Соловьева пропала 21 января. Она вышла из своего дома в Азове и не вернулась.



