Авторизация

Регистрация


  • USD 66.97
  • EUR 76.99
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области на три года посадили инспектора ДПС за взятку

В Ростовской области на три года посадили инспектора ДПС за взятку
В Ростовской области на три года осудили инспектора ДПС за взятку. Инцидент случился в марте. Горожанин, сдающий экзамен по ПДД, заплатил 20 тысяч рублей сотруднику МРЭО Волгодонска для того, чтобы получить водительские права.

Инспектора ДПС арестовали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- Он признан виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки», - отметили в СУ СК по Ростовской области. - Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Также экс-полицейский должен заплатить 40 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.