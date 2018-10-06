В Ростовской области на три года посадили инспектора ДПС за взятку



В Ростовской области на три года осудили инспектора ДПС за взятку. Инцидент случился в марте. Горожанин, сдающий экзамен по ПДД, заплатил 20 тысяч рублей сотруднику МРЭО Волгодонска для того, чтобы получить водительские права.



Инспектора ДПС арестовали правоохранители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.



- Он признан виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки», - отметили в СУ СК по Ростовской области. - Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.



Также экс-полицейский должен заплатить 40 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.