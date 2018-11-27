В Ростовской области на трассе загорелся КамАЗ с прицепом



В Ростовской области на М-4 «Дон» загорелся КамАЗ с прицепом. Пожар начался на 1 307-м километре трассы 29 ноября около 14 часов.



По предварительной информации, очаг возгорания находился в кабине водителя. Огонь начал стремительно распространяться по всему автомобилю. В итоге пламя охватило четыре квадратных метра.



– В тушении участвовали две единицы техники и восемь человек. В результате пожара никто не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.