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В Ростовской области на трассе загорелся КамАЗ с прицепом

В Ростовской области на трассе загорелся КамАЗ с прицепом
В Ростовской области на М-4 «Дон» загорелся КамАЗ с прицепом. Пожар начался на 1 307-м километре трассы 29 ноября около 14 часов.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в кабине водителя. Огонь начал стремительно распространяться по всему автомобилю. В итоге пламя охватило четыре квадратных метра.

– В тушении участвовали две единицы техники и восемь человек. В результате пожара никто не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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