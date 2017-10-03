В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек



В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек



В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек. Авария случилась днем 5 октября под Таганрогом.



По словам свидетелей, «КамАЗ», перевозящий щебень ехал, не выдержав дистанцию. В итоге, он столкнулся с большегрузом, полным стали. В результате аварии пострадали несколько человек. Так же свидетели говорят, что видели погибшего.



На месте аварии образовалась большая пробка.