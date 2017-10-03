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В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек

В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек
В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек

В Ростовской области на трассе столкнулись два «КамАЗа»: пострадали несколько человек. Авария случилась днем 5 октября под Таганрогом.

По словам свидетелей, «КамАЗ», перевозящий щебень ехал, не выдержав дистанцию. В итоге, он столкнулся с большегрузом, полным стали. В результате аварии пострадали несколько человек. Так же свидетели говорят, что видели погибшего.

На месте аварии образовалась большая пробка.

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