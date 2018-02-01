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В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием ВАЗа, микроавтобуса и грузовика

В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием ВАЗа, микроавтобуса и грузовика
На трассе Котельниково – Песчанокопское в Ростовской области столкнулись ВАЗ, микроавтобус и грузовик.

Авария произошла днём 2 февраля на 181-м километре автодороги. По предварительным данным, 18-летний водитель «ВАЗ-2110» превысил скорость и столкнулся с попутным микроавтобусом «Фиат Дукато». От удара иномарку отбросило на ехавший впереди большегруз «ДАФ».
- В результате ДТП двое пассажиров «десятки» получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием ВАЗа, микроавтобуса и грузовика

33-летний водитель «Фиата» и 44-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пострадали.

В Ростовской области на трассе произошло ДТП с участием ВАЗа, микроавтобуса и грузовика

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