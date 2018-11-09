В Ростовской области на трассе погиб водитель



На 29-м километре трассы Ростов – Волгодонск в ДТП погиб водитель. Трагедия произошла 11 ноября около 9:30.



Предварительно стало известно, что 49-летний водитель «Ауди А4» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с «Ладой Калиной», которой управлял 28-летний молодой человек. В результате столкновения «Ауди» перевернулась, а отечественная машина съехала в кювет. Её водитель скончался на месте от полученных травм.



- Все обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



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