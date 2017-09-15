В Ростовской области на трассе перевернулся ВАЗ



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся ВАЗ. ДТП произошло 19 сентября в районе Каменска-Шахтинского.



По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате автомобиль опрокинулся. Перевёрнутая машина застряла между отбойником и забором на обочине.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал. Автовладец от составления протокола отказался.



Мужчине помог водитель трактора, который в этот момент проезжал мимо. Он привязал тросом легковушку к ковшу, поднял автомобиль и опустил на трассу, поставив на четыре колеса.



