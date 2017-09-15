Авторизация

Регистрация
  • USD 58.10
  • EUR 69.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области на трассе перевернулся ВАЗ

В Ростовской области на трассе перевернулся ВАЗ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся ВАЗ. ДТП произошло 19 сентября в районе Каменска-Шахтинского.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате автомобиль опрокинулся. Перевёрнутая машина застряла между отбойником и забором на обочине.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал. Автовладец от составления протокола отказался.

Мужчине помог водитель трактора, который в этот момент проезжал мимо. Он привязал тросом легковушку к ковшу, поднял автомобиль и опустил на трассу, поставив на четыре колеса.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.